"Атлетик" близок к подписанию игрока "Баварии"



Испанский полузащитник мюнхенской "Баварии" Хави Мартинес может вернуться в бильбаоский "Атлетик", сообщает Todo Fichajes.

По сведениям издания, испанский клуб практически договорился о переходе игрока. Сумма сделки не разглашается.

В нынешнем сезоне 31-летний Мартинес провел за "Баварию" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Стоит отметить, что хавбек ранее уже выступал за "Атлетик" с 2006 по 2012 год.

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