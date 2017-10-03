"Атлетик" близок к продлению контракта с ключевым игроком

Вратарь "Атлетика" Кепа Аррисабалага близок к подписанию нового контракта со своим клубом, сообщает Marca.

По сведениям издания, стороны заинтересованы в продлении сотрудничества и готовы заключить долгосрочное соглашение.

По новому контракту 23-летний страж ворот будет зарабатывать три миллиона евро в год, а отступные в договоре составят 75 миллионов.

Стоит отметить, что действующее соглашение между Аррисабалагой и "Атлетиком" истекает летом 2018 года.

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