"Атлетик" договорился о трансфере защитника "Эйбара"

"Атлетик" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу защитника "Эйбара" Андера Капы.

Сумма сделки составила три миллиона евро. 25-летний футболист заключил с баскским клубом четырёхлетний контракт.

Стоит отметить, что Капа присоединится к "Атлетику" следующим летом - 1 июля 2018 года.

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