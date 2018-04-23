"Атлетик" дома проиграл "Леванте"

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Атлетик" на своём поле потерпел поражение от "Леванте" со счётом 1:3.

"Атлетик" – "Леванте" - 1:3

Голы: Рауль Гарсия, 8 - 1:0, Барди, 42 - 1:1, Барди, 44 - 1:2, Моралес, 90 - 1:3.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Микель Рико, 83), Де Маркос, Мартинес, Рауль Гарсия, Сусаета (Сабин Мерино, 75), Кордоба, Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Итурраспе (Муниаин, 63).

"Леванте": Оласабаль, Родригес, Постиго, Луна, Коке, Барди (Лукич, 71), Лерма, Моралес, Кампанья, Педро Лопес (Джейсон, 79), Боатенг (Марти, 84).

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