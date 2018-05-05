"Атлетик" дома разобрался с "Бетисом"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на своём поле взял верх над "Бетисом".

"Атлетик" – "Бетис" - 2:0

Голы: Муниаин, 76 - 1:0, Адурис, 90 - 2:0.

"Атлетик": Аррисабалага, Мартинес, Йерай Альварес, Саборит (Кордоба, 73), Иньиго Лекуэ, Иньяки Уильямс, Микель Рико, Муниаин (Сусаета, 83), Беньят (Итурраспе, 62), Нуньес, Адурис.

"Бетис": Лопес Галистео, Бартра, Фирпо (Камараса, 20), Дурмиси, Амат, Гарсия, Фабиан Руис, Санчес (Будебуз, 74), Тельо, Санабрия (Рубен Кастро, 63), Морон.

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