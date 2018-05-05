"Атлетик" дома разобрался с "Бетисом"

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"Атлетик" дома разобрался с "Бетисом"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на своём поле взял верх над "Бетисом".

"Атлетик" – "Бетис" - 2:0

Голы: Муниаин, 76 - 1:0, Адурис, 90 - 2:0.

"Атлетик": Аррисабалага, Мартинес, Йерай Альварес, Саборит (Кордоба, 73), Иньиго Лекуэ, Иньяки Уильямс, Микель Рико, Муниаин (Сусаета, 83), Беньят (Итурраспе, 62), Нуньес, Адурис.

"Бетис": Лопес Галистео, Бартра, Фирпо (Камараса, 20), Дурмиси, Амат, Гарсия, Фабиан Руис, Санчес (Будебуз, 74), Тельо, Санабрия (Рубен Кастро, 63), Морон.

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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