"Атлетик" едва не упустил победу над "Кадисом"

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"Атлетик" едва не упустил победу над "Кадисом"

Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на выезде обыграл "Кадис" со счетом 3:2.

Победу гостям принесли голы Рауля Гарсии, Икера Муниаина и Микеля Весги. У хозяев отличились Лукас Перес и Рубен Собрино.

"Кадис" – "Атлетик" - 2:3 (0:3)
Голы: Рауль Гарсия, 3 - 0:1, Муниаин, 22 - 0:2, Весга, 33 - 0:3, Лукас Перес, 56 - 1:3, Собрино, 83 - 2:3

"Кадис": Ледесма, Акапо (Хосе Мари, 55), Эрнандес, Виктор Чуст (Фали Хименес, 55), Эспино, Алехо, Алькарас (Алекс Фернандес, 74), Сан-Эметерио (Лукас Перес, 55), Негредо, Лосано (Собрино, 70), Идрисси.

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос (Печа, 46), Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Венседор, 68), Весга, Рауль Гарсия (Йерай Альварес, 76), Уильямс (Саррага, 68), Уильямс, Муниаин (Берчиче, 81).

Удаление: Весга (71).

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