"Атлетик" обыграл "Эльче", "Бетис" разгромил "Осасуну", а "Валенсия" выиграла у "Кадиса"

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Состоялись 4 матча 30-го тура Ла Лиги.

"Атлетик" - "Эльче" - 2:1

Голы: Беренгер, 32 - 1:0, Вильялибре, 86 - 2:0, Хосан, 90+2 - 2:1.

"Бетис" - "Осасуна" - 4:1

Голы: Хуанми, 34 - 1:0, Хуанми, 45+1 - 2:0, Будимир, 65 - 2:1, Карвалью, 82 - 3:1, Алекс Морено, 88 - 4:1.

"Валенсия" - "Кадис" - 0:0

"Гранада" - "Райо" - 2:2

Голы: Катена, 6 - 0:1, Гвардиола, 17 - 0:2, Молина, 67 - 1:2, Милья (пен), 90+4 - 2:2.

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