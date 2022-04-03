"Атлетик" обыграл "Эльче", "Бетис" разгромил "Осасуну", а "Валенсия" выиграла у "Кадиса"

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"Атлетик" обыграл "Эльче", "Бетис" разгромил "Осасуну", а "Валенсия" выиграла у "Кадиса"

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Состоялись 4 матча 30-го тура Ла Лиги.

"Атлетик" - "Эльче" - 2:1

Голы: Беренгер, 32 - 1:0, Вильялибре, 86 - 2:0, Хосан, 90+2 - 2:1.

"Бетис" - "Осасуна" - 4:1

Голы: Хуанми, 34 - 1:0, Хуанми, 45+1 - 2:0, Будимир, 65 - 2:1, Карвалью, 82 - 3:1, Алекс Морено, 88 - 4:1.

"Валенсия" - "Кадис" - 0:0

"Гранада" - "Райо" - 2:2

Голы: Катена, 6 - 0:1, Гвардиола, 17 - 0:2, Молина, 67 - 1:2, Милья (пен), 90+4 - 2:2.

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7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
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