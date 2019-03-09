"Атлетик" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча)

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"Атлетик" - "Эспаньол" - 1:1 (видеообзор матча)

Представляем обзор матча 27-го тура чемпионата Испании "Атлетик" - "Эспаньол", в котором победитель не определился.

Не пропустите: "Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги (видео голов) | http://soccernews.ru

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