"Атлетик" – "Эйбар" - 1:1 (обзор)

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"Атлетик" – "Эйбар" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура испанской Примеры между "Атлетиком" и "Эйбаром". 

Не пропустите: "Атлетик" сыграл вничью с "Эйбаром". | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Атлетик Бильбао 21 27
11 Жирона 20 27
12 Бетис 20 27
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
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18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
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