"Атлетик" - "Форментера" - 0:1, "Лас-Пальмас" - "Депортиво" - 2:3 (обзоры)

Теги лас пальмасатлетик бильбаодепортиво ла-корунья

"Атлетик" - "Форментера" - 0:1, "Лас-Пальмас" - "Депортиво" - 2:3 (обзоры)Смотрите видеообзоры ответных матчей 1/16 финала кубка Испании между "Атлетиком" и "Форментерой", а также "Лас-Пальмасом" и "Депортиво".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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