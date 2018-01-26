"Атлетик" готов заплатить за Иньиго Мартинеса 32 миллиона евро

"Атлетик" проявляет интерес к защитнику "Реала Сосьедад" Иньиго Мартинесу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, баскский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 32 миллиона евро. "Львы" рассматривают игрока в качестве замены Эмерику Ляпорту, который близок к переходу в "Манчестер Сити".

Если трансфер 26-летнего Мартинеса состоится, то он станет самым дорогим футболистом в истории "Атлетика".

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