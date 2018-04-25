"Атлетик" хочет купить хавбека "МЮ"

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"Атлетик" хочет купить хавбека "МЮ"

"Атлетик" проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Андеру Эррере, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, баскский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов сделать его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Стоит отметить, что контракт Эрреры с манкунианцами истекает летом 2019 года и стороны пока не вели переговоров о его продлении.

Напомним, что ранее хавбек выступал за "Атлетик" с 2011 по 2014 годы.

В этом сезоне 28-летний Эррера провел за "МЮ" 35 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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