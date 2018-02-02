"Атлетик" хочет пригласить Анчелотти

"Атлетик" проявляет интерес к итальянскому наставнику Карло Анчелотти, сообщает El Gol Digital.

По сведениям издания, руководство баскского клуба недовольно работой нынешнего главного тренера Хосе Сиганды и собирается отправить его в отставку. После 21 тура "Атлетик" занимает лишь 12 место в Ла Лиге.

Напомним, что 58-летний Анчелотти был уволен из "Баварии" в начале сезона и взял паузу в работе до лета.

Не пропустите: "Реал" – единственный клуб Примеры, не совершивший ни одного трансфера зимой. | http://soccernews.ru