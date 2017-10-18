"Атлетик" хочет продлить одного из своих ведущих игроков

"Атлетик" из Бильбао хочет продлить контракт со своим вингером Иньяки Уильямсом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, баски намерены повысить оклад 23-летнему футболисту, за игрой которого продолжают следить многие топ-клубы Европы, и увеличить за него сумму отступных, равняющуюся на сегодняшний день 50-ти миллионам евро.

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