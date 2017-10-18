"Атлетик" хочет продлить одного из своих ведущих игроков

Теги атлетик бильбаоиньяки уильямс

"Атлетик" хочет продлить одного из своих ведущих игроков"Атлетик" из Бильбао хочет продлить контракт со своим вингером Иньяки Уильямсом, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, баски намерены повысить оклад 23-летнему футболисту, за игрой которого продолжают следить многие топ-клубы Европы, и увеличить за него сумму отступных, равняющуюся на сегодняшний день 50-ти миллионам евро.

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