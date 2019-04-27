"Атлетик" и "Алавес" обменялись голами в матче 35-го тура Примеры (видео голов)

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"Атлетик" и "Алавес" обменялись голами в матче 35-го тура Примеры (видео голов)

"Атлетик" и "Алавес" закончили результативной ничьей в матче 35-го тура Примеры

У хозяев голом отметился Эчебария Беньят. У гостей мяч в ворота "Атлетика" забил Борха Гонсалес.

"Атлетик" Б - "Алавес" - 1:1 (1:1)

Голы: Беньят, 41 - 1:0, Гонсалес, 45+1 - 1:1.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Нуньес, Рауль Гарсия (Кодро, 76), Сан-Хосе, Эчеварриа, Сусаэта (Кордоба, 61), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 89).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Дуарте, Агиррегабирия (Брашанац, 88), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Кальери, Т.Инуи (Хони, 82).

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