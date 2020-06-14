"Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги
В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетик" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 1:1. На 37-й минуте счет открыл Икер Муниаин, но вскоре равновесие восстановил Диего Коста.
"Атлетико" остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" по-прежнему занимает 10-ю позицию.
"Атлетик" Бильбао – "Атлетико" Мадрид - 1:1 (1:1)
Голы: Муниаин, 37 - 1:0, Диего Коста, 39 - 1:1
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Капа, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия, Кордоба (Сансет, 63), Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс.
"Атлетико": Облак, Хименес, Лоди, Триппьер (Арьяс, 63), Савич, Сауль, Льоренте (Корреа, 68), Томас, Феррейра Карраско (Лемар, 63), Коке, Диего Коста (Мората, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14