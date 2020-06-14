"Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги

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"Атлетик" и "Атлетико" не выявили победителя в матче Ла Лиги

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетик" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 1:1. На 37-й минуте счет открыл Икер Муниаин, но вскоре равновесие восстановил Диего Коста.

"Атлетико" остался на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" по-прежнему занимает 10-ю позицию.

"Атлетик" Бильбао – "Атлетико" Мадрид - 1:1 (1:1)
Голы: Муниаин, 37 - 1:0, Диего Коста, 39 - 1:1

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Капа, Унаи Лопес (Весга, 63), Дани Гарсия, Кордоба (Сансет, 63), Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс.

"Атлетико": Облак, Хименес, Лоди, Триппьер (Арьяс, 63), Савич, Сауль, Льоренте (Корреа, 68), Томас, Феррейра Карраско (Лемар, 63), Коке, Диего Коста (Мората, 63).

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