"Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги (видео голов)

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"Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги (видео голов)

Матч 27-го тура Ла Лиги "Атлетик" и "Эспаньол" закончился результативной ничьей. 

Голами в матче отметились полузащитника гостей У Лэя и хавбек "Атлетика" Рауль Гарсия.

"Атлетик" - "Эспаньол" - 1:1

Голы: Феррейра, 9 - 0:1, Рауль Гарсия, 80 - 1:1.

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Дани Гарсия (Эчеварриа, 63), Сусаэта (Ибаи Гомес, 75), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Кодро, 46).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Гранеро, Рока, Мелендо (Педроса, 85), Феррейра, Перес (Виктор Санчес, 70), У Лэй (Пуадо, 60).

"Эспаньол" занимает 10 месте в турнирной таблице, а "Атлетик" располагается на 11 позиции.

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