"Атлетик" и "Эспаньол" разошлись миром в матче Ла Лиги (видео голов)
Матч 27-го тура Ла Лиги "Атлетик" и "Эспаньол" закончился результативной ничьей.
Голами в матче отметились полузащитника гостей У Лэя и хавбек "Атлетика" Рауль Гарсия.
"Атлетик" - "Эспаньол" - 1:1
Голы: Феррейра, 9 - 0:1, Рауль Гарсия, 80 - 1:1.
"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия, Сан-Хосе, Дани Гарсия (Эчеварриа, 63), Сусаэта (Ибаи Гомес, 75), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Кодро, 46).
"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Хави Лопес, Налду, Эрмосо, Гранеро, Рока, Мелендо (Педроса, 85), Феррейра, Перес (Виктор Санчес, 70), У Лэй (Пуадо, 60).
"Эспаньол" занимает 10 месте в турнирной таблице, а "Атлетик" располагается на 11 позиции.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эспаньол
|27
|34
|11
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|12
|Эйбар
|26
|34
|13
|Леганес
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22