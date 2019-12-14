"Атлетик" и "Эйбар" поделили очки в матче Примеры

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"Атлетик" и "Эйбар" поделили очки в матче Примеры

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Атлетик" сыграл вничью с "Эйбаром".

"Атлетик" - "Эйбар" 0:0

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Капа, Дани Гарсия, Сан Хосе, Унаи Лопес (Вильялибре, 64), Кордоба (Ибаи Гомес, 46), Рауль Гарсия, Уильямс.

"Эйбар": Дмитрович, Корреа, Оливейра, Техеро, Бигас (Бургос, 21), Эскаланте, Леон (Де Бласис, 82), Экспосито, Инуи, Кике Гарсия (Шарлес, 86), Энрик.

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