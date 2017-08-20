"Атлетик" и "Хетафе" разошлись миром

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"Атлетик" и "Хетафе" разошлись миром

В матче первого тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле добился лишь ничьей с "Хетафе", который половину второго тайма играл в меньшинстве.

"Атлетик" - "Хетафе" - 0:0

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Кордоба, 88), Де Маркос (Иньиго Лекуэ, 16), Лапорт, Рауль Гарсия (Адурис, 61), Сусаета, Иньяки Уильямс, Сан Хосе, Муниаин, Беньят.

"Хетафе": Гуаита, Даконам, Молинеро, Суарес, Кала, Бергара (Арамбарри, 89), Альваро, Сибасаки (Мора, 73), Фажр, Дьедиу, Молина (Анхель, 80).

Удаление: Альваро (66).

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