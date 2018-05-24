"Атлетик" и "Кальяри" побеждают в товарищеских матчах, дортмундская "Боруссия" разошлась миром с "Лос-Анджелесом"
В среду состоялись три товарищеских матча с участием европейских клубов. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лос-Анджелесом", "Атлетик" разгромил "Сантутксу", а "Кальяри" взял верх над "Ольбией".
"Лос-Анджелес" - "Боруссия Д" - 1:1
Голы: Ковар, 77 - 1:0, Филипп, 87 - 1:1.
"Атлетик" - "Сантутксу" - 4:0
Голы: Мерино, 11 - 1:0, Адуриц, 44 - 2:0, Мерино, 55 - 3:0, Мерино, 78 - 4:0.
"Кальяри" - "Ольбия" - 2:1
Голы: Джанетти, 6 - 1:0, Сау, 13 - 2:0, Валоччиа, 49 - 2:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22