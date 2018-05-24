"Атлетик" и "Кальяри" побеждают в товарищеских матчах, дортмундская "Боруссия" разошлась миром с "Лос-Анджелесом"

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"Атлетик" и "Кальяри" побеждают в товарищеских матчах, дортмундская "Боруссия" разошлась миром с "Лос-Анджелесом"

В среду состоялись три товарищеских матча с участием европейских клубов. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лос-Анджелесом", "Атлетик" разгромил "Сантутксу", а "Кальяри" взял верх над "Ольбией".

"Лос-Анджелес" - "Боруссия Д" - 1:1

Голы: Ковар, 77 - 1:0, Филипп, 87 - 1:1.


"Атлетик" - "Сантутксу" - 4:0

Голы: Мерино, 11 - 1:0, Адуриц, 44 - 2:0, Мерино, 55 - 3:0, Мерино, 78 - 4:0.


"Кальяри" - "Ольбия" - 2:1

Голы: Джанетти, 6 - 1:0, Сау, 13 - 2:0, Валоччиа, 49 - 2:1.

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