"Атлетик" и "Лас Пальмас" расписали безголевую ничью

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"Атлетик" и "Лас Пальмас" расписали безголевую ничью

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Атлетик" принимал "Лас Пальмас". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге матч завершился нулевой ничьей.

"Атлетик" – "Лас Пальмас" - 0:0

"Атлетик": Аррисабалага, Йерай Альварес, Саборит (Иньиго Лекуэ, 83), Де Маркос, Мартинес, Микель Рико, Итурраспе (Беньят, 63), Рауль Гарсия, Сусаета (Кордоба, 73), Иньяки Уильямс, Адурис.

"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Виера, Этебо, Начо Хиль (Аквилани, 68), Пеньяльба, Толедо (Домингес, 33), Кальери (Бигас, 89).

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