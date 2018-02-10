"Атлетик" и "Лас Пальмас" расписали безголевую ничью

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Атлетик" принимал "Лас Пальмас". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге матч завершился нулевой ничьей.

"Атлетик" – "Лас Пальмас" - 0:0

"Атлетик": Аррисабалага, Йерай Альварес, Саборит (Иньиго Лекуэ, 83), Де Маркос, Мартинес, Микель Рико, Итурраспе (Беньят, 63), Рауль Гарсия, Сусаета (Кордоба, 73), Иньяки Уильямс, Адурис.

"Лас Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Виера, Этебо, Начо Хиль (Аквилани, 68), Пеньяльба, Толедо (Домингес, 33), Кальери (Бигас, 89).

Не пропустите: У "Барселоны" на матч с "Хетафе" остался только один центральный защитник. | http://soccernews.ru