"Атлетик" и "Леганес" обыграли своих соперников в Кубке Испании

"Леганес" обыграл в гостях "Андорру" и вышел во 2-й раунд Кубка Испании.

В параллельной встрече турнира "Атлетик" разгромил "Интерсити" и также прошел в следующий раунд.

"Андорра" - "Леганес" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 5:6

Голы: Кейта, 25 - 1:0, Каррильо, 63 - 1:1.

"Леганес": Сориано, Росалес, Авазьем, Тарин, Кравец (Пломер, 105), Эрасо (Мурид, 114), Ривера, Каррильо, Мерино (Варела, 62), Арнаис (Авилес, 103), Руибаль.

"Интерсити" - "Атлетик" - 0:3 (0:1)

Голы: Ибаи Гомес, 1 - 0:1, Эчеварриа, 53 - 0:2, Кодро, 87 (с пенальти) - 0:3.

"Атлетик": Эррерин, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Сансет, 68), Эчеварриа, Весга, Ибаи Гомес, Вильялибре (Иньяки Уильямс, 68), Ларрасабаль (Кодро, 83).

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