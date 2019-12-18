"Атлетик" и "Леганес" обыграли своих соперников в Кубке Испании
"Леганес" обыграл в гостях "Андорру" и вышел во 2-й раунд Кубка Испании.
В параллельной встрече турнира "Атлетик" разгромил "Интерсити" и также прошел в следующий раунд.
"Андорра" - "Леганес" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 5:6
Голы: Кейта, 25 - 1:0, Каррильо, 63 - 1:1.
"Леганес": Сориано, Росалес, Авазьем, Тарин, Кравец (Пломер, 105), Эрасо (Мурид, 114), Ривера, Каррильо, Мерино (Варела, 62), Арнаис (Авилес, 103), Руибаль.
"Интерсити" - "Атлетик" - 0:3 (0:1)
Голы: Ибаи Гомес, 1 - 0:1, Эчеварриа, 53 - 0:2, Кодро, 87 (с пенальти) - 0:3.
"Атлетик": Эррерин, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Сансет, 68), Эчеварриа, Весга, Ибаи Гомес, Вильялибре (Иньяки Уильямс, 68), Ларрасабаль (Кодро, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10