"Атлетик" и "Леганес" обыграли своих соперников в Кубке Испании

Теги атлетик бильбаоандорралеганес

"Атлетик" и "Леганес" обыграли своих соперников в Кубке Испании

"Леганес" обыграл в гостях "Андорру" и вышел во 2-й раунд Кубка Испании.

В параллельной встрече турнира "Атлетик" разгромил "Интерсити" и также прошел в следующий раунд.

"Андорра" - "Леганес" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 5:6

Голы: Кейта, 25 - 1:0, Каррильо, 63 - 1:1.

"Леганес": Сориано, Росалес, Авазьем, Тарин, Кравец (Пломер, 105), Эрасо (Мурид, 114), Ривера, Каррильо, Мерино (Варела, 62), Арнаис (Авилес, 103), Руибаль.

"Интерсити" - "Атлетик" - 0:3 (0:1)

Голы: Ибаи Гомес, 1 - 0:1, Эчеварриа, 53 - 0:2, Кодро, 87 (с пенальти) - 0:3.

"Атлетик": Эррерин, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Сансет, 68), Эчеварриа, Весга, Ибаи Гомес, Вильялибре (Иньяки Уильямс, 68), Ларрасабаль (Кодро, 83).

А еще: "Алавес" проиграл в Кубке Испании клубу из четвертого по значимости дивизиона | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 декабря

Главные новости дня: 17 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 16 35
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 16 35
3 Севилья Севилья 17 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 17 16
17 Мальорка Мальорка 17 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов