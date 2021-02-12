"Атлетик" и "Леванте" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Атлетик" сыграл вничью с "Леванте".
Ответная игра между клубами состоится 4 марта.
"Атлетик" - "Леванте" 1:1
Голы: Мелеро, 26 - 0:1, Мартинес, 58 - 1:1
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия, Венседор (Весга, 46), Муниаин, Дани Гарсия (Унаи Лопес, 46), Капа (Беренгер, 46), Уильямс (Вильялибре, 79).
"Леванте": Карденас, Коке (Сон, 54), Постиго, Клерк, Дуарте, Радоя, Барди (Везу, 81), Мелеро (Мальса, 54), Де Фрутос (Рочина, 68), Рохер Марти (Дани Гомес, 68), Моралес.
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14