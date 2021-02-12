"Атлетик" и "Леванте" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании

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"Атлетик" и "Леванте" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Атлетик" сыграл вничью с "Леванте".

Ответная игра между клубами состоится 4 марта.

"Атлетик" - "Леванте" 1:1

Голы: Мелеро, 26 - 0:1, Мартинес, 58 - 1:1

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Рауль Гарсия, Венседор (Весга, 46), Муниаин, Дани Гарсия (Унаи Лопес, 46), Капа (Беренгер, 46), Уильямс (Вильялибре, 79).

"Леванте": Карденас, Коке (Сон, 54), Постиго, Клерк, Дуарте, Радоя, Барди (Везу, 81), Мелеро (Мальса, 54), Де Фрутос (Рочина, 68), Рохер Марти (Дани Гомес, 68), Моралес.

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