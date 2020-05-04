"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр

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"Атлетик" и "Реал Сосьедад" попросили отложить финал Кубка Испании, пока болельщикам не разрешат посещение игр

"Атлетик" и "Реал Сосьедад" подали совместное заявление о том, чтобы финал Кубка Испании-2019/20 был проведен тогда, когда болельщики смогут посетить матч.

Ключевая игра команд должна была пройти в Севилье 18 апреля, но была перенесена из-за пандемии коронавируса. Когда точно должен пройти матч - пока неизвестно.

8 мая испанская футбольная федерация проведет собрание, на которой будут обсуждаться вопросы, касающиеся Ла Лиги и Кубка Испании.

Отметим, что матч также может быть отменен из соображений безопасности.

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4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
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