."Атлетик" и "Сельта" не выявили победителя в матче Примеры

.

В матче 20-го тура чемпионата Испании "Атлетик" и "Сельта" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале второго тайма счет открыл Рафинья, но на 76-й минуте Рауль Гарсия восстановил равновесие.

"Атлетик" остался на восьмом месте в турнирной таблице Примеры. "Сельта" по-прежнему находится в зоне вылета на 18-й позиции.

"Атлетик" – "Сельта" - 1:1 (0:0)

Голы: Рафинья, 56 - 0:1, Рауль Гарсия, 76 (с пенальти) - 1:1

"Атлетик": Эррерин, Капа, Йерай Альварес, Берчиче, Мартинес, Ибаи Гомес (Вильялибре, 67), Рауль Гарсия, Унаи Лопес, Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс (Лекуэ, 82).

Не пропустите: "Бетис" обыграл "Реал Сосьедад" в матче Примеры. | http://soccernews.ru