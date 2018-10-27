"Атлетик" и "Валенсия" победителя не выявили

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"Атлетик" и "Валенсия" победителя не выявили

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Атлетик" и "Валенсия" расписали безголевую ничью.

"Атлетик" - "Валенсия" 0:0

"Атлетик": Яго Эррерин, Йерай Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Микель Рико (Муниаин, 79), Сан Хосе, Сусаета, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Адурис (Иньяки Уильямс, 69).

"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Рубен Везу, Гарай, Парехо, Коклен, Кондогбиа, Солер (Васс, 70), Родриго, Батшуайи (Гамейро, 46).

Предупреждения: Рубен Везу (16), Капа (20), Солер (35), Батшуайи (38), Васс (74), Берчиче (77).

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