"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)
"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в матче 9-го тура Примеры.
"Атлетик" - "Вальядолид" - 1:1 (1:0)
Голы: Иньяки Уильямс, 33 - 1:0, Иньиго Мартинес, 71 (в свои ворота) - 1:1.
"Атлетик": Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Ларрасабаль, 86), Лопес (Адурис, 77), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Эчеварриа, 66).
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно (Порро, 68), Салису, Фернандес, Мичел, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола (Ануар, 85), Вилья (Де Фрутос, 68).
"Атлетик" с 13 баллами расположился на 9 месте Примеры, "Вальядолид" с 11 очками занимает 14 позицию.
А еще: "Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании (видео гола) | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"
-
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
"Кальяри" и "Удинезе" обыграли своих соперников, "Сампдория" и "Рома" разошлись миром в Серии А (видео голов)
Лента новостей
-
Черчесов признался, что не обсуждал с Дзюбой слухи об интересе со стороны "Интера"
-
"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)
-
"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Черчесов: "Перед ЧМ-2018 вызывали потенциальных кандидатов. Сейчас - только сильнейших"
-
"Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа"
-
"Динамо" и "Краснодар" обменялись голами в матче РПЛ
-
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму" в матче 8-го тура чемпионата Германии
-
Слуцкий рассказал, сколько получает в "Витессе"
-
1
"Монако" без Головина обыграл "Ренн"
-
"Эспаньол" - "Вильярреал" - 0:1 (видеообзор матча Примеры)
-
6
"Ливерпуль" ушел от поражения в Манчестере на 85-й минуте матча
-
Голкипер "Сочи" Джанаев прокомментировал ничейный результат в матче с "Арсеналом"
-
"Фейеноорд" и "Хераклес" закончили результативной ничьей в чемпионате Голландии
-
1
Джанаев признан лучшим игроком матча "Арсенал" - "Сочи"
-
1
Перед матчем "Динамо" - "Краснодар" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
-
"Вильярреал" обыграл "Эспаньол" в матче 9-го тура чемпионата Испании (видео гола)
-
"Барселона" интересуется игроком "Шальке" Аритом
-
"Удинезе" - "Торино" - 1:0, "Кальяри" - СПАЛ - 2:0, "Сампдория" - "Рома" - 0:0 (видеообзоры)
-
"Арсенал" и "Сочи" обменялись голами. Джанаев отбил два пенальти из трех
-
5
"Локомотив" вылетел в Турин на матч с "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2