"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)

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"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)

"Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в матче 9-го тура Примеры.

"Атлетик" - "Вальядолид" - 1:1 (1:0)

Голы: Иньяки Уильямс, 33 - 1:0, Иньиго Мартинес, 71 (в свои ворота) - 1:1.

"Атлетик": Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия (Ларрасабаль, 86), Лопес (Адурис, 77), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс, Кордоба (Эчеварриа, 66).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Мойяно (Порро, 68), Салису, Фернандес, Мичел, Оскар Плано, Энес Унал, Гвардьола (Ануар, 85), Вилья (Де Фрутос, 68).

"Атлетик" с 13 баллами расположился на 9 месте Примеры, "Вальядолид" с 11 очками занимает 14 позицию.

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