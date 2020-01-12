"Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании

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"Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании

Представляем результаты матчей 1/32 финала Кубка Испании.

"Картахена" - "Жирона" 2:4

"Культураль" - "Уэска" 2:1

"УД Логроньес" - "Кадис" 1:1, по пенальти - 4:2

"Сестао" - "Атлетик" 0:4

"Рекреативо" - "Фуэнлабрада" 0:0, по пенальти - 5:4

"Бадалона" - "Хетафе" 2:0

"Тамарасьете" - "Гранада" 0:1

"Ориуэла" - "Вильярреал" 1:2

"Марбелья" - "Вальядолид" 1:1, по пенальти - 1:4

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
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