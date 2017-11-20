"Атлетик" и "Вильярреал" сыграли вничью

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"Атлетик" и "Вильярреал" сыграли вничью

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле разошелся миром с "Вильярреалом". В первом тайме счет открыл Мануэль Тригерос, но во второй половине положение уравнял Арис Адурис. После этого поединка "Атлетик" поднялся на 15 место в Ла Лиге, а "Вильярреал" занимает шестую позицию.

"Атлетик" – "Вильярреал" - 1:1 (0:1)
Голы: Тригерос, 28 - 0:1, Адурис, 77 - 1:1

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Рауль Гарсия (Акече, 71), Сан Хосе (Микель Рико, 55), Кордоба (Сусаета, 55), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Адурис.

"Вильярреал": Барбоса, Бонера, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано (Черышев, 75), Родри Эрнандес, Форнальс, Тригерос, Бакамбу, Бакка (Сансоне, 70).

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