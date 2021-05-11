"Атлетик" интересуется Одриосолой

Фото: инстаграм Одриосолы/Автор неизвестен

"Атлетик Бильбао" проявляет интерес к защитнику мадридского "Реала" Альваро Одриосоле.

Сообщается, что "Реал" готов выслушать предложение.

Напомним, что "Реал Мадрид" купил Одриосолу у "Реала Сосьедад" в 2018 году за 30+5 миллионов евро.

В текущем сезоне испанец провел 10 игр в Ла Лиге, в которых забил один гол.

Также не пропустите: Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Кальяри". | http://soccernews.ru