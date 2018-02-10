"Атлетик" – "Лас Пальмас" - 0:0 (обзор)

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"Атлетик" – "Лас Пальмас" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 23-го тура испанской Примеры между "Атлетиком" и "Лас Пальмасом".

Не пропустите: "Атлетик" и "Лас Пальмас" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru

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