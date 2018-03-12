"Атлетик" – "Леганес" - 2:0 (обзор)

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"Атлетик" – "Леганес" - 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Испании между "Атлетиком" и "Леганесом" (2:0).

Видео: "Атлетик" – "Леганес".

Не пропустите: Два мяча Рауля Гарсии принесли "Атлетику" победу над "Леганесом". | http://soccernews.ru

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5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
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12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
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