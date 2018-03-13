"Атлетик" летом сменит главного тренера

"Атлетик" из Бильбао летом сменит главного тренера, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, по окончании сезона баскский клуб покинет Хосе Анхель Сиганда, а его преемником станет Асьер Гаритано, возглавляющий ныне "Леганес".

Стоит отметить, что в этом сезоне "Атлетик" неудачно выступает в Примере, занимая по итогам 28 туров только 12-е место в турнирной таблице первенства.

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