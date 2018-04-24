"Атлетик" – "Леванте" - 1:3 (обзор)

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"Атлетик" – "Леванте" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 34-го тура испанской Примеры между "Атлетиком" и "Леванте".

Не пропустите: "Атлетик" дома проиграл "Леванте". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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