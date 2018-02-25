"Атлетик" – "Малага" - 2:1 (обзоры)

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"Атлетик" – "Малага" - 2:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Испании между "Атлетиком" и "Малагой" (2:1).

Видео: "Атлетик" – "Малага".

Не пропустите: "Атлетик" одержал волевую победу над "Малагой". | http://soccernews.ru

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3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
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