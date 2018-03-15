"Атлетик" – "Марсель" - 1:2 (обзор)

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"Атлетик" – "Марсель" - 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Марселем" (1:2).

Видео: "Атлетик" – "Марсель".

Не пропустите: "Марсель" вновь победил "Атлетик" и прошел в четвертьфинал Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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