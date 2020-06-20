"Атлетик" минимально переиграл "Бетис"
В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетик" одержал победу над "Бетисом".
Благодаря победе "Атлетик" поднялся на девятое место, а "Бетис" остается на 14-м.
"Атлетик" - "Бетис" 1:0
Гол: Мартинес, 7 - 1:0
"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче (Баленсиага, 90), Мартинес, Нуньес, Капа, Унаи Лопес (Сансет, 87), Кордоба, Рауль Гарсия (Де Маркос, 90), Дани Гарсия, Муниаин (Весга, 74), Уильямс (Вильялибре, 90).
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Бартра, Манди, Педраса (Морон, 70), Родригес (Хуанми, 86), Каналес, Лайнес (Тельо, 56), Гуардадо (Морено, 56), Фекир, Иглесиас (Аленья, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14