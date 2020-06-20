"Атлетик" минимально переиграл "Бетис"

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"Атлетик" минимально переиграл "Бетис"

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетик" одержал победу над "Бетисом".

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на девятое место, а "Бетис" остается на 14-м.

"Атлетик" - "Бетис" 1:0

Гол: Мартинес, 7 - 1:0

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче (Баленсиага, 90), Мартинес, Нуньес, Капа, Унаи Лопес (Сансет, 87), Кордоба, Рауль Гарсия (Де Маркос, 90), Дани Гарсия, Муниаин (Весга, 74), Уильямс (Вильялибре, 90).

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Бартра, Манди, Педраса (Морон, 70), Родригес (Хуанми, 86), Каналес, Лайнес (Тельо, 56), Гуардадо (Морено, 56), Фекир, Иглесиас (Аленья, 70).

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