"Атлетик" минимально уступил "Реалу Сосьедад"

В Бильбао завершился матч 16 тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетик" уступил "Реалу Сосьедад" 0:1.



Гости по прежнему сохраняют за собой третью строчку в таблице чемпионата. У команды из Сан-Себастьяна 29 очков после 17 игр. Хозяева расположились на 12 месте, имея в активе 18 баллов.

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:1)

Гол: Порту, 5 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Нуньес, Капа, Венседор (Сансет, 56), Весга, Беренгер (Унаи Лопес, 56; Рауль Гарсия, 73), Муниаин, Вильялибре (Кодро, 85), Уильямс (Морсильо, 56).