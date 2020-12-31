"Атлетик" минимально уступил "Реалу Сосьедад"
В Бильбао завершился матч 16 тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетик" уступил "Реалу Сосьедад" 0:1.
Гости по прежнему сохраняют за собой третью строчку в таблице чемпионата. У команды из Сан-Себастьяна 29 очков после 17 игр. Хозяева расположились на 12 месте, имея в активе 18 баллов.
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 0:1 (0:1)
Гол: Порту, 5 - 0:1
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Нуньес, Капа, Венседор (Сансет, 56), Весга, Беренгер (Унаи Лопес, 56; Рауль Гарсия, 73), Муниаин, Вильялибре (Кодро, 85), Уильямс (Морсильо, 56).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Горосабель (Саньян, 68), Монреаль, Субельдия, Гуриди, Гевара (Субименди, 46), Порту (Барренечеа, 74), Мерино, Ойарсабаль (Меркеланс, 68), Исак (Виллиан Жозе, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14