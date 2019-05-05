"Атлетик" минимально уступил "Вальядолиду" (видео гола)

Теги атлетик бильбаореал вальядолид

"Атлетик" минимально уступил "Вальядолиду" (видео гола)

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Вальядолид" переиграл "Атлетик".

Благодаря победе "Вальядолид" смог покинуть зону вылета, а "Атлетик" упустил шанс пробиться в еврокубковую зону.

"Вальядолид" - "Атлетик" 1:0

Гол: Рубио, 21 - 1:0

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Мартинес, Мойяно, Калеро, Алькарас, Мичел, Рубио (Тони, 77), Плано (Антоньито, 65), Унал, Серхи Гвардиола (Хоакин Фернандес, 83).

"Атлетик": Яго Эррерин, Капа (Адурис, 59), Берчиче, Йерай Альварес, Де Маркос, Кордоба (Рауль Гарсия, 46), Дани Гарсия, Муниаин (Ибаи Гомес, 68), Сан Хосе, Нуньес, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Плано (11), Капа (30), Дани Гарсия (30), Мичел (35), Алькарас (41), Фернандес (50), Сан Хосе (55), Тони (84), Адурис (90).

Читайте также: "Реал" одержал победу над "Вильярреалом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аякс" - обладатель Кубка Голландии

"Аякс" - обладатель Кубка Голландии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 35 65
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Севилья Севилья 36 55
6 Валенсия Валенсия 35 52
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 35 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 35 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Жирона Жирона 36 37
18 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 35 30
Полная таблица

топ-5 тегов