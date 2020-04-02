"Атлетик" может подписать хавбека "Баварии"

Хавбек "Баварии" Хави Мартинес попал в сферу интересов "Атлетика".

По сведениям Sky Sports, агенты футболиста уже контактировали с испанским клубом по поводу потенциальной сделки. Ранее сообщалось, что "Бавария" готова расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.

Напомним, что Хави Мартинес уже выступал за "Атлетик" с 2006 по 2012 год.

В этом сезоне Мартинес провел 18 матчей, но результативными действиями не отличился.

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