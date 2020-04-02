"Атлетик" может подписать хавбека "Баварии"

Теги хави мартинесбавария мюнхенатлетик бильбаотрансферы

"Атлетик" может подписать хавбека "Баварии"

Хавбек "Баварии" Хави Мартинес попал в сферу интересов "Атлетика".

По сведениям Sky Sports, агенты футболиста уже контактировали с испанским клубом по поводу потенциальной сделки. Ранее сообщалось, что "Бавария" готова расстаться с футболистом в летнее трансферное окно.

Напомним, что Хави Мартинес уже выступал за "Атлетик" с 2006 по 2012 год.

В этом сезоне Мартинес провел 18 матчей, но результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Арсенал" готов перехватить трансферную цель "Баварии" из Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов