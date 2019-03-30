"Атлетик" на выезде одолел "Жирону" (видео голов)

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"Атлетик" на выезде одолел "Жирону" (видео голов)

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Жирона" уступила "Атлетику". Таким образом, клуб из Бильбао поднялся на 8-е место в турнирной таблице, а каталонцы остались на 12-м.

"Жирона" - "Атлетик" 1:2

Голы: Стуани, 37 - 1:0, Иньяки Уильямс, 53 - 1:1, Рауль Гарсия, 59 - 1:2

"Жирона": Ирайсос, Алькала, Хуанпе, Рамальо (Думбия, 75), Муньеса (Фернандес, 64), Понс, Гарсия, Порту, Гранель, Рауль Гарсия, Стуани.

"Атлетик": Яго Эррерин, Мартинес, Нуньес, Капа, Де Маркос, Рауль Гарсия (Кодро, 81), Кордоба (Баленсиага, 84), Дани Гарсия (Сан Хосе, 73), Беньят, Берчиче, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Капа (39), Рауль Гарсия (63), Хуанпе (72), Мартинес (80), Порту (80), Беньят (84).  

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