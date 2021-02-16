"Атлетик" на выезде разгромил "Кадис"

Закончилась встреча в рамках 23 тура испанской Ла Лиги между "Кадисом" и "Атлетиком". Гости еще в первом тайме добились существенно преимущества в счете. Итог встречи - разгромное поражение "Кадиса" со счетом 0:4. Баски теперь занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков в 22 матчах. Хозяева имеют на 4 балла меньше и расположились на 15 строчке.

"Кадис" - "Атлетик" 0:4 (0:3)

Голы: Беренгер, 4 - 0:1, Унаи Лопес, 15 - 0:2, Беренгер, 29 - 0:3, Уильямс, 52 - 0:4

"Кадис": Ледесма, Карселен (Алекс Мартин, 85), Алькала, Кала, Фали Хименес, Сальви Санчес (Шапонич, 46), Гарридо, Переа (Собрино, 46), Эспино, Негредо (Искьердо, 46), Лосано (Алехо, 46).