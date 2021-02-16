"Атлетик" на выезде разгромил "Кадис"
Закончилась встреча в рамках 23 тура испанской Ла Лиги между "Кадисом" и "Атлетиком". Гости еще в первом тайме добились существенно преимущества в счете. Итог встречи - разгромное поражение "Кадиса" со счетом 0:4. Баски теперь занимают 10 место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков в 22 матчах. Хозяева имеют на 4 балла меньше и расположились на 15 строчке.
"Кадис" - "Атлетик" 0:4 (0:3)
Голы: Беренгер, 4 - 0:1, Унаи Лопес, 15 - 0:2, Беренгер, 29 - 0:3, Уильямс, 52 - 0:4
"Кадис": Ледесма, Карселен (Алекс Мартин, 85), Алькала, Кала, Фали Хименес, Сальви Санчес (Шапонич, 46), Гарридо, Переа (Собрино, 46), Эспино, Негредо (Искьердо, 46), Лосано (Алехо, 46).
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Берчиче, Йерай Альварес, Капа (Лекуэ, 79), Рауль Гарсия (Вильялибре, 66), Весга, Муниаин, Унаи Лопес (Венседор, 76), Беренгер (Ибаи Гомес, 79), Уильямс (Морсильо, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14