"Атлетик" нацелился на Игуаина
Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин может вернуться в Испанию, утверждает Marca.
По сведениям издания, интерес к аргентинцу проявляет "Атлетик". Выяснилось, что дед футболиста является баском, поэтому его подписание не противоречит трансферной политике клуба из Бильбао.
Напомним, что контракт форварда со "старой синьорой" истекает летом 2021 года. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
В текущем сезоне 32-летний Игуаин сыграл за "Ювентус" 33 матча, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: "Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер" поспорят за перспективного испанца. | http://soccernews.ru
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