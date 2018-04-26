"Атлетик" нацелился на защитника ПСЖ

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"Атлетик" нацелился на защитника ПСЖ

"Атлетик" из Бильбао нацелился на защитника ПСЖ Юри Берчиче, сообщает Marca.

По сведениям издания, баскский клуб уже достиг договорённости с самим футболистом. Теперь предложение о трансфере 28-летнего фулбека будет отправлено руководству парижан. Сумма сделки может составить 30 миллионов евро.

В этом сезоне Берчиче сыграл за ПСЖ 29 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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