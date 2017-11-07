"Атлетик" надолго теряет Беньята

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"Атлетик" надолго теряет Беньята

Хавбек "Атлетика" Беньят Эчебаррия получил повреждение в области таза, сообщает AS.

По сведениям издания, 30-летнему футболисту придётся в ближайшее время перенести операцию. Ориентировочные сроки восстановления составят два месяца.

В этом сезоне Беньят сыграл за "Атлетик" 13 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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