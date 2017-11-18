"Атлетик" намерен удержать Аррисабалагу

Теги атлетик бильбаокепа аррисабалага

"Атлетик" намерен удержать Аррисабалагу

"Атлетик" хочет удержать в команде вратаря Кепу Аррисабалагу, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, клуб предложит игроку новое соглашение, по которому он будет получать 2,2 миллиона евро в год, а его клаусула будет составлять 40 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент сумма отступных составляет 80 миллионов евро.

Читайте также: Аррисабалага близок к переходу в "Реал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Сенсация в Генуе: "Сампдория" берет верх над "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 12 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов