"Атлетик" намерен удержать Аррисабалагу

"Атлетик" хочет удержать в команде вратаря Кепу Аррисабалагу, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, клуб предложит игроку новое соглашение, по которому он будет получать 2,2 миллиона евро в год, а его клаусула будет составлять 40 миллионов евро.

Отметим, что на данный момент сумма отступных составляет 80 миллионов евро.

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