"Атлетик" намерен удержать Аррисабалагу

Президент "Атлетика" Хосу Уррутиа пообещал сделать всё возможное, чтобы удержать в команде голкипера Кепу Аррисабалагу.

"Мы сделаем всё возможное, чтобы удержать его в клубе. Безусловно, нельзя на 100 процентов быть уверенным в том, какое решение примет сам игрок, но мы надеемся, что он захочет остаться у нас" - цитирует функционера Football Espana.

Напомним, что 23-летний Аррисабалага является трансферной целью мадридского "Реала". Королевский клуб планирует подписать перспективного стража ворот уже в январе. | http://soccernews.ru