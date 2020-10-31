"Атлетик" нанес "Севилье" третье поражение подряд
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Севилью" со счетом 2:1. Счет в начале матча открыл Юссеф Эн-Несири, но во втором тайме победу бильбаосцам принесли голы Икера Муниаина и Ойана Сансета.
"Севилья" потерпела третье поражение подряд в Примере и опустилась на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" вышел на 10-ю позицию.
"Атлетик" – "Севилья" - 2:1 (0:1)
Голы: Эн-Несири, 9 - 0:1, Муниаин, 76 - 1:1, Сансет, 86 - 2:1
"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Саррага (Унаи Лопес, 54), Рауль Гарсия (Вильялибре, 54), Морсильо (Сансет, 85), Дани Гарсия (Весга, 67), Беренгер (Муниаин, 67), Уильямс.
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Навас, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 68), Ракитич (Гудель, 68), Фернандо (Мунир, 87), Окампос, де Йонг (Фернандес, 88), Эн-Несири (Васкес, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14