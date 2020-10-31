"Атлетик" нанес "Севилье" третье поражение подряд

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"Атлетик" нанес "Севилье" третье поражение подряд

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Севилью" со счетом 2:1. Счет в начале матча открыл Юссеф Эн-Несири, но во втором тайме победу бильбаосцам принесли голы Икера Муниаина и Ойана Сансета.

"Севилья" потерпела третье поражение подряд в Примере и опустилась на 14-е место в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" вышел на 10-ю позицию.

"Атлетик" – "Севилья" - 2:1 (0:1)
Голы: Эн-Несири, 9 - 0:1, Муниаин, 76 - 1:1, Сансет, 86 - 2:1

"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Саррага (Унаи Лопес, 54), Рауль Гарсия (Вильялибре, 54), Морсильо (Сансет, 85), Дани Гарсия (Весга, 67), Беренгер (Муниаин, 67), Уильямс.

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Кунде, Навас, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 68), Ракитич (Гудель, 68), Фернандо (Мунир, 87), Окампос, де Йонг (Фернандес, 88), Эн-Несири (Васкес, 63).

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