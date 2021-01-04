"Атлетик" назвал имя нового главного тренера

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"Атлетик" назвал имя нового главного тренера

Стало известно, кто возглавит "Атлетик" вместо уволенного накануне Гаиски Гаритано.

Клуб из Бильбао объявил о достижении принципиальной договорённости с Марселино Гарсией Торалем. Стороны должны в скором времени подписать контракт до июня 2022 года.

"Атлетик" идёт на девятом месте в турнирной таблице Примеры после 17 сыгранных матчей.

Последней командой Марселино была "Валенсия", из которой он ушёл в сентябре 2019 года из-за конфликта с руководством.

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