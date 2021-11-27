"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге

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"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла ЛигеФото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен

"Атлетик" Бильбао на своем поле не сумел обыграть "Гранаду" в матче 15-го тура Ла Лиги.

"Атлетик" - "Гранада" - 2:2

Голы: Рауль Гарсия, 10 - 1:0, Мачис, 25 - 1:1, Молина, 34 - 1:2, Луиш Машимиану (автогол), 76 - 2:2.

"Атлетик" - Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Печа, 78), Дани Гарсия (Саррага, 59), Венседор, Рауль Гарсия, Сансет (Уильямс, 60), Уильямс, Муниаин.

"Гранада" - Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес (Абрам, 45), Торренте, Эскудеро, Рочина (Этеки, 66), Гоналон, Монторо, Молина, Суарес, Мачис (Нева, 54).

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