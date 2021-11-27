"Атлетик" не сумел обыграть "Гранаду" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
"Атлетик" Бильбао на своем поле не сумел обыграть "Гранаду" в матче 15-го тура Ла Лиги.
"Атлетик" - "Гранада" - 2:2
Голы: Рауль Гарсия, 10 - 1:0, Мачис, 25 - 1:1, Молина, 34 - 1:2, Луиш Машимиану (автогол), 76 - 2:2.
"Атлетик" - Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Печа, 78), Дани Гарсия (Саррага, 59), Венседор, Рауль Гарсия, Сансет (Уильямс, 60), Уильямс, Муниаин.
"Гранада" - Луиш Машимиану, Кини, Херман Санчес (Абрам, 45), Торренте, Эскудеро, Рочина (Этеки, 66), Гоналон, Монторо, Молина, Суарес, Мачис (Нева, 54).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14